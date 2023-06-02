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Зеленский сообщил о прибытии в Киев президента Эстонии Кариса

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Фото: Global Look Press/Mihkel Maripuu via www.imago-ima
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Украинский лидер Владимир Зеленский в пятницу, 2 июня, сообщил, что в Киев прибыл президент Эстонии Алар Карис. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Приветствую в Киеве президента Эстонии Алара Кариса», — заявил он.

Зеленский добавил, что Таллин оказывает Киеву «самую быструю и самую большую помощь, если соотнести объем этой поддержки с объемом ВВП.

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Ранее в этот день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что странам альянса следует нарастить производство оружия на фоне истощения запасов вооружений из-за поставок Киеву. Он призвал страны блока подписывать контракты, только тогда, по его словам, промышленность будет готова инвестировать и наращивать производство.

До этого, 23 марта, на саммите в Брюсселе лидеры ЕС поддержали идею об ускоренной передаче Киеву различного рода вооружения, а также планы по совместным закупкам и наращиванию производства оружия и боеприпасов.

14 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС тратит на поддержку Украине десятки миллиардов долларов. Он добавил, что страна в финансовом плане уже не существует, и как только США и страны Европы прекратят ее содержать, конфликт закончится.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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