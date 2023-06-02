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Девять человек пострадали при ударе ВСУ по морскому порту Бердянска

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Фото: t.me/vrogov
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Девять человек пострадали при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по морскому порту Бердянска в Запорожской области. Об этом заявил 2 июня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сообщают о девяти раненых, они госпитализированы. Информация о погибших уточняется», — отметил он в своем Telegram-канале.

Как добавил Рогов, по предварительным данным, украинские войска осуществили обстрел с использованием дальнобойных ракет Storm Shadow британского производства.

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Ранее в этот день власти города сообщали, что армия Украины нанесла удар по территории морского порта Бердянска. Атака была произведена около 12:00. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Обстоятельства и детали произошедшего уточняются.

Тогда же Рогов заявил о взрывах в Бердянске. По его словам, это мог быть ракетный обстрел с украинской стороны и работа ПВО.

Также ВСУ обстреляли больничный городок в поселке Розовка Запорожской области. О пострадавших не сообщалось.

Ранее, 11 мая, в минобороны Великобритании подтвердили передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow. Кроме того, были переданы танки Challenger 2.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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