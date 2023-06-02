Состоялся премьерный показ фильма «Дмитрий Донской»: спасибо за мечты»

В Медиацентре «Российской газеты» состоялся премьерный показ документального фильма о самой мощной в мире подводной лодке. Подводный крейсер «Дмитрий Донской» завершает 40-летнюю службу и передает свое славное имя новому подводному ракетоносцу, строительство которого уже активно ведется.

«Дмитрий Донской» имеет уникальные характеристики. Высота, образно говоря, с девятиэтажный дом, длина — около 200 м. На борту может развернуться «КамАЗ» и одновременно может находиться порядка 500 человек. Чтобы обойти все посты, понадобится около трех часов. Корабль совершил самые длинные по продолжительности в СССР боевые службы — 121 сутки.

«Дмитрий Донской» ни разу не подвел, он честно служил Отчизне и выполнил все задачи, которые ставили перед ним флот и страна.