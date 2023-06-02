В Кремле прокомментировали слова Пашиняна о конфликте на Украине
Москва принимает во внимание заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван не является союзником России в конфликте на Украине. Об этом 2 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы принимаем его к сведению. Это важное заявление. Мы знаем, что есть определенные нюансы в подходах Армении к конфликту вокруг Украины, мы их учитываем, мы их знаем. Но, безусловно, мы продолжаем развитие наших союзнических отношений с Арменией», — ответил Песков журналистам на вопрос о заявлении Пашиняна.
Армянский премьер в интервью телеканалу CNN заявил, что его страна не является союзником России в конфликте на Украине. Он выразил обеспокоенность ситуацией на Украине, потому что, по его словам, она напрямую влияет на все взаимоотношения Еревана.
Пашинян 14 мая в интервью чешскому журналу Respekt заявил, что Ереван опасается западных санкций из-за сотрудничества с Москвой. Тогда он отметил, что Армения не хочет навредить России, но не может позволить себе попасть под санкции.
Ранее, 23 марта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что новый пакет антироссийских санкций Евросоюза будет нацелен на борьбу с обходом уже установленных ограничительных мер. Однако она не уточнила, идет ли работа над новым пакетом санкций, а также возможные сроки его введения.
Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.