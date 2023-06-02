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Экономист дал совет по хранению средств во вкладах

Экономист Разуваев рекомендовал держать средства в рублевых вкладах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Деньги в настоящее время надо держать в рублях, учитывая высокие процентные ставки по вкладам. Такое мнение экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев высказал в пятницу, 2 июня.

«Если вам уж так хочется держать деньги в валюте, то есть дирхам — он привязан к доллару, есть азербайджанский манат, но в принципе в рублевой зоне всё вполне комфортно сейчас», — сказал аналитик в беседе с Lenta.Ru.

Также Разуваев отметил, что курс особенно должен волновать тех, кто едет за границу.

«В этом отношении [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган остался, он будет по-прежнему лечить инфляцию низкой ставкой. Соответственно, я думаю, мы увидим не только 20 лир за доллар, а и 30, и 40, и 50, так что туристам это будет выгодно», — высказался он.

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