Экономист дал совет по хранению средств во вкладах

Деньги в настоящее время надо держать в рублях, учитывая высокие процентные ставки по вкладам. Такое мнение экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев высказал в пятницу, 2 июня.

«Если вам уж так хочется держать деньги в валюте, то есть дирхам — он привязан к доллару, есть азербайджанский манат, но в принципе в рублевой зоне всё вполне комфортно сейчас», — сказал аналитик в беседе с Lenta.Ru.

Также Разуваев отметил, что курс особенно должен волновать тех, кто едет за границу.

«В этом отношении [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган остался, он будет по-прежнему лечить инфляцию низкой ставкой. Соответственно, я думаю, мы увидим не только 20 лир за доллар, а и 30, и 40, и 50, так что туристам это будет выгодно», — высказался он.

Ранее, 23 мая, финансист и эксперт по личным финансам Фатима Янбаева рассказала, что главной ошибкой при накоплении денег является отсутствие целей. Нужно ставить перед собой конкретные задачи для мотивации и понимания, для чего совершаются те или иные действия.

В свою очередь, эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко посоветовала выбрать наиболее подходящий способ накопления, например сберегательный счет или наличные, передает RT.

12 апреля сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова раскрыла секрет, как правильно копить деньги. Она посоветовала определить финансовые цели, составить бюджет, выбрать подходящий метод, автоматизировать процесс накопления, инвестировать сбережения.