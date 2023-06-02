Заслуженный артист России Николай Малинкин скончался на 76-м году жизни

Заслуженный артист России Николай Малинкин скончался 1 июня в возрасте 75 лет. Об этом сообщил московский театр «Жар-птица».

«19 мая Николаю Анатольевичу исполнилось 75 лет. Он ушел от нас со светлой памятью, как Дед Мороз в новом спектакле «Морозко», который он играл для детей в этом сезоне», — говорится в заявлении театра.

Как отмечается в сообщении, Малинкин был одним из создателей детского театра кукол в «Сокольниках» города Москвы, указ о создании которого был подписан 1 апреля 1991 года.

«Жар-птице» артист отдал 32 года, с его участием было создано более 100 спектаклей, он играл роли, писал пьесы и стихи, защищал репертуар русских народных сказок.

В театре принесли соболезнования родным и близким Малинкина, отмечает «Газета.Ru».