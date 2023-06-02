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В генпрокуратуре Словакии тайно установили ПО для слежки за сотрудниками

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Фото: commons.wikimedia.org/Dezidor
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Тайная установка программного обеспечения для мониторинга компьютеров словацкой прокуратуры была инициирована генеральным прокурором Словацкой Республики Марошом Жилинкой. Об этом в четверг, 1 июня, рассказала словацкая газета SME.

Программное обеспечение должно было предотвращать утечки внутренних документов в прокуратуре Словакии. Однако данное ПО, по сообщению газеты, также осуществляло контроль за деятельностью пользователя компьютера.

Долгое время система тестировалась без ведома самих прокуроров. Однако, когда о ПО стало известно, они потребовали предоставить информацию о том, какие данные собирает система и как их использует.

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По заявлению газеты, внимание на ПО еще в прошлом году обращал специальный прокурор генпрокуратуры Словакии Даниэль Липшич в письме Жилинке. Однако официальных комментариев по этому поводу не последовало.

Также SME сообщает, что в мае система заработала в полную мощность, однако словацкая генпрокуратура никак не комментирует деятельность программы.

Слежка за компьютерами государственных ведомств является нередким явлением не только внутри стран, но и на международной арене. В начале мая, например, появились сообщения о том, что американские власти могли вести слежку за Генеральным секретарем Антониу Гутерришем.

При этом ранее, в апреле, появилась информация о том, что разведка США также могла следить за коммуникациями внутри министерства обороны Германии.

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