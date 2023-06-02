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На Москву надвигаются грозовые ливни

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Погода в столице во второй половине дня резко ухудшится, об этом сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства в пятницу, 2 июня.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 21:00 в столице ожидается дождь, местами — ливень, гроза, ветер с порывами до 15–20 м/с.

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«Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду», — обратились власти Москвы к горожанам. Жителям и гостям столицы напомнили о том, что нельзя укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили.

Накануне Гидрометцентр России предупреждал, что в столичном регионе в пятницу, 2 июня, будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности из-за грозы, града и шквалистого ветра.

До этого синоптики рассказали, какую погоду ждать москвичам и гостям столицы в июне. По словам специалистов, первый месяц лета в Москве будет нежарким и засушливым.

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