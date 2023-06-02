Журналист МИЦ «Известия» победил на конкурсе «Профессиональное признание – 2023»
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- Журналист МИЦ «Известия» победил на конкурсе «Профессиональное признание – 2023»
Редактор МИЦ «Известия» Дмитрий Алексеев стал лауреатом в номинации «Лучший журналист рынка недвижимости России»
29 мая в Сочи, в Красной Поляне, в рамках XXVII Национального конгресса по недвижимости, организованного Российской гильдией риелторов, были подведены итоги Национального конкурса «Профессиональное признание – 2023». Журналист «Известий» Дмитрий Алексеев стал лауреатом в номинации «Лучший журналист рынка недвижимости России» за цикл статей, посвященных вопросам недвижимости и жилищным проблемам.
В 2023 году в конкурсе участвовали журналисты и СМИ, освещающие вопросы рынка недвижимости.
Российская гильдия риелторов, Единая конкурсная комиссия Национального конкурса «Профессиональное признание» и пресс-служба РГР выражают огромную благодарность всем участникам конкурса за большой вклад в развитие цивилизованного рынка недвижимости, оперативное и качественное освещение актуальных вопросов, рыночных тенденций, передовых практик, юридических нюансов и возможных рисков!