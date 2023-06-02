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Строительство детсада в Промышленном районе Самары завершат к ноябрю

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В Промышленном районе Самары к 1 ноября 2023 года планируют завершить строительство нового детского сада на 240 мест. Об этом сообщает городская администрация.

Строительство ведется на участке в границах улиц Воронежской, Стара-Загора, проспекта Кирова и Московского шоссе. По информации ООО «Реформинг-Центр», выступающего подрядчиком, отставаний от графика нет, на площадке задействовано необходимое количество рабочих.

«Сейчас рабочие производят отделку внутренних помещений. Завершается строительство систем вентиляции, электроснабжения и сетей связи», — рассказал начальник участка Сергей Рыжов.

По его словам, в ближайшее время начнется благоустройство прилегающей территории, включающей и озеленительные работы. Сдать объект планируется к ноябрю 2023 года.

Как уточняет НИА «Самара», в детсаду организуют 12 групп, в помещениях каждой из которых обустроят игровую зону, спальню и санузел. В целом учреждение будет рассчитано на 240 воспитанников, 80 мест предназначено для детей до трех лет.

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