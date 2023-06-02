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На Украине мужчин призывного возраста фиктивно устраивали в горгаз

На Украине мужчин призывного возраста фиктивно устраивали в горгаз

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Фото: Global Look Press/Ximena Borrazas
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Служба безопасности Украины (СБУ) выявила десять мошеннических схем уклонения от призыва на военную службу, которые действовали в разных районах страны. Одна из них была вскрыта в Кировоградской области, где мужчин фиктивно устраивали на работу в «Кировоградгаз», сообщили 2 июня в ведомстве.

«В Кировоградской области к участию в схеме причастно руководство предприятия «Кировоградгаз». За деньги чиновники фиктивно трудоустраивали на предприятие лиц призывного возраста и таким образом «бронировали» их на время мобилизации», — говорится в сообщении спецслужбы в Telegram-канале.

Там отметили, что устроившиеся таким образом на работу сотрудники получали не только бронь, но и заработную плату. В результате руководство компании растратило почти 400 тыс. гривен (около 876 тыс. рублей).

В Днепре сотрудники СБУ задержали главу местной благотворительной организации. Он оформлял уклонистов как волонтеров, тем самым помогая им выехать за границу якобы для перевозки гуманитарной помощи.

Еще одна схема раскрыта в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Здесь была задержана начальник районной комиссии медико-социальной экспертизы, которая оформляла фиктивные группы инвалидности. Во время обысков у фигурантки выявлено более $100 тыс. (более 8 млн рублей).

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Ранее, в апреле, сообщалось, что на Украине задержали проводника поезда, помогавшего мужчинам призывного возраста выехать в Евросоюз (ЕС). Желающих покинуть страну он прятал в вентиляционной шахте во время прохождения паспортного контроля. За один рейс в этом тайнике проводник мог провезти одного человека. За услугу он получал около $2,5 тыс. (более 200 тыс. рублей).

В то же время, по сообщениям украинских СМИ, мобилизация на Украине приобрела насильственный характер. В частности, сообщалось о насильном удержании призывников в Одессе, облавах и насильственном вручении повесток в Харькове и Кировоградской области. Отмечалось, что в связи с этим мужчины стремятся любыми способами покинуть страну.

На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

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