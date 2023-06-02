Песков связал призыв Украины включить ее в НАТО с нежеланием вести переговоры
Призыв президента Украины Владимира Зеленского предоставить стране членство в НАТО говорит о неготовности и нежелании киевского режима сесть за стол переговоров. Об этом в пятницу, 2 июня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы с сожалением констатируем, что подобные заявления говорят о неготовности, нежелании и неспособности киевского режима решать существующие проблемы за столом переговоров. <…> Россия будет добиваться обеспечения своих интересов и своей безопасности. Это исключает подобное расширение альянса и его непосредственное продвижение к нашим границам, в том числе членство Украины в НАТО», — сказал он.
Песков добавил, что Вашингтон «заказывает и оплачивает музыку в НАТО», Европа — послушный инструмент в этом оркестре.
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