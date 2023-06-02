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В Кремле заявили об изучении Россией опыта развития экономик разных стран

Песков: РФ изучает опыт развития разных экономик, но речи о слепом копировании не идет
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Фото: Global Look Press/Chinafotopress
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Опыт Китая в развитии экономики заслуживает самого глубокого и пристального изучения. Об этом 2 июня сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление министра экономического развития Максима Решетникова о том, что Россия начала учитывать опыт КНР в планировании своей экономики.

«Учитывать опыт любых стран необходимо, и опыт менеджмента надо изучить во всех странах. У нас еще есть опыт СССР. Опыт нужно адаптировать к текущему моменту и особенностям нашей страны. Здесь не может быть речи о слепом копировании», — отметил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

По словам Пескова, Китай демонстрирует самые быстрые темпы экономического роста в мире.

Ранее 2 июня Решетников в комментарии «Ведомостям» отметил, что власти России в последние годы все больше стали учитывать китайский опыт управления экономикой. Министр сообщил, что экономику КНР отличают два характерных принципа: это планирование на более длительную перспективу (так сейчас в стране расписываются стратегические вопросы до 2040-2045 годов) и мониторинг спроса .

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