КНР озаботилась данными о слежке США за дипломатами с помощью iPhone

Китай озабочен сообщениями о слежке американских спецслужб за иностранными дипломатами в России с помощью iPhone. Об этом 2 июня заявили в китайском МИДе.

«Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, выражаем озабоченность в связи с этим», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».

В Пекине добавили, что США в течение многих лет, полагаясь на свои технологические преимущества, без разбора осуществляли прослушивание и слежку по всему миру.

«Это должно вызывать повышенную бдительность стран во всем мире», — заключили в МИД КНР.

1 июня ФСБ совместно с ФСО сообщила о вскрытии разведывательной акции американских спецслужб с использованием устройств Apple. Было установлено, что заражению подверглись несколько тысяч телефонов Apple.

Факты заражения установлены как у отечественных, так и у зарубежных номеров и абонентов, использующих SIM-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сотрудникам администрации президента России запрещено использовать в служебных целях американские смартфоны iPhone.

Apple, со своей стороны, опровергла заявление ФСБ. В компании подчеркнули, что никогда не работали с правительством над внедрением бэкдора в какой-либо продукт Apple и никогда не будут.

В этот же день аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с «Известиями» отметил, что самостоятельно распознать, что на iPhone установлена программа слежки или злоумышленники каким-то другим способом получают личные данные, практически невозможно.