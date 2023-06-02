Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков связал призыв Украины включить ее в НАТО с нежеланием вести переговоры
Политика
Путин призвал не допустить раскачивания ситуации внутри России
Происшествия
Мэр Донецка сообщил о смерти мужчины в результате обстрела ВСУ
Армия
Военный эксперт оценил слова Уоллеса о сокращении оружия у Европы для помощи Киеву
Спорт
Кубок Стэнли не привезут в Россию летом 2023 года
Общество
Суд отказался снять с Максима Галкина статус иноагента
Общество
Вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара в Красноярском крае
Происшествия
Две женщины погибли при обстреле Макеевки со стороны ВСУ
Политика
В Кремле заявили о необходимости переговоров с США по вопросам ДСНВ
Мир
В Москве началась встреча рабочей группы России, Армении и Азербайджана
Мир
СМИ узнали о поставках неисправного американского оружия на Украину
Мир
Блинкен заявил об открытых дверях для новых членов НАТО

КНР озаботилась данными о слежке США за дипломатами с помощью iPhone

МИД КНР заявил, что озабочен данными о слежке США за иностранными дипломатами в РФ с помощью iPhone
0
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китай озабочен сообщениями о слежке американских спецслужб за иностранными дипломатами в России с помощью iPhone. Об этом 2 июня заявили в китайском МИДе.

«Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, выражаем озабоченность в связи с этим», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».

В Пекине добавили, что США в течение многих лет, полагаясь на свои технологические преимущества, без разбора осуществляли прослушивание и слежку по всему миру.

«Это должно вызывать повышенную бдительность стран во всем мире», — заключили в МИД КНР.

1 июня ФСБ совместно с ФСО сообщила о вскрытии разведывательной акции американских спецслужб с использованием устройств Apple. Было установлено, что заражению подверглись несколько тысяч телефонов Apple.

Выкладывать душу: с цифровой слежкой сталкивались 19% россиян
«Шпионы» подглядывают за партнерами, сотрудниками и собирают метаданные

Факты заражения установлены как у отечественных, так и у зарубежных номеров и абонентов, использующих SIM-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сотрудникам администрации президента России запрещено использовать в служебных целях американские смартфоны iPhone.

Apple, со своей стороны, опровергла заявление ФСБ. В компании подчеркнули, что никогда не работали с правительством над внедрением бэкдора в какой-либо продукт Apple и никогда не будут.

В этот же день аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с «Известиями» отметил, что самостоятельно распознать, что на iPhone установлена программа слежки или злоумышленники каким-то другим способом получают личные данные, практически невозможно.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023