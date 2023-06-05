План на миллион

По оценке Банка России, в I квартале 2023-го установлен рекорд по хищению средств у клиентов банков — более 4,5 млрд рублей. Всего злоумышленники провели 252,1 тыс. операций без согласия клиентов. При этом кредитные организации вернули жертвам лишь 4,3% этой суммы.



В начале года Верховный суд впервые встал на сторону клиентки в споре с банком по поводу кредита, оформленного на нее мошенниками. Есть надежда, что это решение изменит практику по таким делам. Но это вопрос будущего, а пока реальность такова, что оспорить заем сложно.

Для оформления ссуды онлайн личное участие заемщика не требуется. Достаточно предоставить паспортные данные, номер телефона, электронную почту. Заявка и договор подписываются простой электронной подписью, к которой относится в том числе код из SMS. Мошенники используют методы социальной инженерии, чтобы эту информацию выведать.

Если человек передал персональную и платежную информацию злоумышленнику и лишь потом осознал, что попался на обман, действовать нужно быстро и решительно.

Шаг 1: обратитесь в полицию.

Рекомендуем подать заявление о мошенничестве. В соответствии со ст. 12 Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ, сотрудники правоохранительных органов обязаны принимать обращения, связанные с происшествиями административного и уголовного-правового характера. Предоставьте им все доступные сведения и документы, которые могут помочь в расследовании. Получите официальное подтверждение подачи заявления.

Шаг 2: свяжитесь с кредитной организацией, которая выдала заем.

Следует оформить письменное заявление. Предоставьте сотрудникам банка или МФО документы, подтверждающие факт мошенничества, и запросите дальнейшие действия по решению проблемы. Сотрудничество с финансовой организацией и предоставление необходимой информации помогут установить вашу непричастность к этому займу.

Шаг 3: обратитесь в бюро кредитных историй (БКИ).

В истории будут отражаться даты подачи заявки на займы и банки, которые их рассматривали. Эти данные могут помочь правоохранительным органам.

Дополнительно подайте заявление об исправлении вашей кредитной истории в БКИ, где она хранится. В заявлении укажите, что заем был взят без вашего согласия и что это случай мошенничества. В качестве подтверждения можете предоставить копию заявления в полицию. Либо если на момент обращения в БКИ будет уже вынесено постановление о возбуждении уголовного дела, то приложите его.

Шаг 4: подайте иск в суд.

В случае если банк не согласится с вашей претензией и откажется списать задолженность, будьте готовы к суду. К сожалению, чаще, если клиент сам передал злоумышленнику SMS, суды, как правило, отказывают в признании операций недействительными. Потому что отсутствуют факты, подтверждающие совершение мошеннических действий в отношении человека, ведь он сам сообщил конфиденциальные данные. Если же кредит был оформлен без вашего участия и код вы не сообщали, то шансы защитить свои права в суде крайне велики.

По текущей судебной практике возбужденное уголовное дело по факту мошенничества не снимает обязательства по возврату кредита с пострадавшего. Если заем взят под высокий процент, возникает вопрос: стоит ли его рефинансировать под более низкую ставку?

Однозначных рекомендаций нет. Если человек пытается доказать, что кредит был взят без его участия, то различные действия по частичному или досрочному погашению могут расцениваться судом как признание совершенной сделки. Они затрудняют судебную защиту. Однако, если не платить, будут ли капать пени?

Есть два варианта развития событий. Первый — лояльный со стороны банка. Он может заморозить обязательство по возврату кредита до окончания следствия или судебных разбирательств. Это редкий случай, но, как правило, финансовые организации идут на такое, когда понимают, что они тоже виноваты в случившемся (например, слиты персональные данные или взломаны системы безопасности).

Второй — стандартный: за каждую просрочку начисляются штрафные санкции согласно договору.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, важно соблюдать правила безопасности: не заводить разговоры с подозрительными собеседниками и самостоятельно перезванивать в банк; не сообщать по телефону персональную и платежную информацию; блокировать счет, если в личном кабинете обнаружена подозрительная активность.

Автор — операционный директор сервиса CosmoVisa

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