Женщина пострадала при столкновении двух «ВАЗов» в Орле
В Орле в результате столкновения двух отечественных легковушек пострадала женщины. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла вечером 1 июня на улице Комсомольская. При выезде с Комсомольской площади 75-летний водитель ВАЗ-2105 врезался в ВАЗ-2109 под управлением 63-летнего мужчины, который двигался по главной дороге.
В результате столкновения пострадала 56-летняя пассажирка «девятки», пишет InfoOrel.ru. Она получила травмы и после оказания медпомощи была отпущена.
В ночь на 2 июня в Чувашии Volkswagen Passat столкнулся со стоящим на обочине автомобилем ВАЗ-2107. От удара иномарка загорелась. Пострадали трое детей и взрослый.