В Японии уровень рождаемости опустился до рекордно низкого

Рождаемость в Японии упала до рекордно низких показателей. Об этом 2 июня сообщило агентство Reuters.

В 2022 году суммарный коэффициент рождаемости опустился до уровня 1,2565, опустившись ниже худшего для страны показателя 1,2601, зафиксированного в 2005 году.

Отмечается, что для стабилизации уровня населения суммарный коэффициент рождаемости должен составлять 2,07.

Премьер-министр Фумио Кисида ранее заявил, что остановка снижения рождаемости является одним из приоритетов его политики.

«Молодое население начнет резко сокращаться в 2030-х годах. Период времени до этого момента — наш последний шанс обратить вспять тенденцию сокращения рождаемости», — заявлял он.

Ранее, 17 мая, президент РФ Владимир Путин утвердил стратегию комплексной безопасности детей в РФ до 2030 года. При этом на первое место среди угроз безопасности Путин поставил проблему снижения уровня благополучия детей и семей, в которых есть дети.

Вместе с тем 19 мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Россия пока находится в тяжелом положении с точки зрения демографии. Он указал, что принимается ряд мер, чтобы увеличить рождаемость, но пока они не дали желаемых результатов. Вместе с этим тема исправления ситуации — одна из приоритетных для правительства, сказал Песков.