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В Японии уровень рождаемости опустился до рекордно низкого

Reuters: рождаемость в Японии упала до рекордно низких показателей
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Фото: AP Photo/Hiro Komae
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Рождаемость в Японии упала до рекордно низких показателей. Об этом 2 июня сообщило агентство Reuters.

В 2022 году суммарный коэффициент рождаемости опустился до уровня 1,2565, опустившись ниже худшего для страны показателя 1,2601, зафиксированного в 2005 году.

Отмечается, что для стабилизации уровня населения суммарный коэффициент рождаемости должен составлять 2,07.

Премьер-министр Фумио Кисида ранее заявил, что остановка снижения рождаемости является одним из приоритетов его политики.

«Молодое население начнет резко сокращаться в 2030-х годах. Период времени до этого момента — наш последний шанс обратить вспять тенденцию сокращения рождаемости», — заявлял он.

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Ранее, 17 мая, президент РФ Владимир Путин утвердил стратегию комплексной безопасности детей в РФ до 2030 года. При этом на первое место среди угроз безопасности Путин поставил проблему снижения уровня благополучия детей и семей, в которых есть дети.

Вместе с тем 19 мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Россия пока находится в тяжелом положении с точки зрения демографии. Он указал, что принимается ряд мер, чтобы увеличить рождаемость, но пока они не дали желаемых результатов. Вместе с этим тема исправления ситуации — одна из приоритетных для правительства, сказал Песков.

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