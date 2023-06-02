ВС России уничтожили склад боеприпасов бригады теробороны в Харьковской области

Российские силы в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожили склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны Украины. Об этом заявил в пятницу, 2 июня, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, также ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Запад» поражены подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Берестовое и Масютовка Харьковской области.

Кроме того, около Синьковки, а также Розовки Луганской Народной Республики (ЛНР) были пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено до 65 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

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