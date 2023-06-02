Электрокар «Атом» планируют выпускать на заводе «Москвич»

Электромобили «Атом» российского стартапа «Кама» при участии производителя КамАЗ планируется выпускать на автозаводе «Москвич», сообщает 2 июня агентство «Интерфакс».

«У нас есть тема «Москвича». Нам нужна загрузка «Москвича». Мы рассматриваем площадку Москвы», ― заявил генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин.

Таким образом, бывший московский завод Renault может стать базой для формирования легкового подразделения КамАЗа, о создании которого ранее заявил автопроизводитель. Известно, что КамАЗ планирует выделить для легкового подразделения отдельное юрлицо в сотрудничестве с заводом «Москвич».

«Кама» ранее рассматривала бывший завод Ford в Набережных Челнах в качестве площадки, где можно запустить производство «Атомов», однако Когогин отметил, что упомянутые сборочные линии требуют инвестиций и не готовы для запуска, в отличие от «Москвича».

25 мая российский стартап «Кама» показал в Москве прототип электромобиля «Атом». В серийное производство его планируют запустить в 2025 году. «Атом» позиционируется как российский проект, но у компании есть инжиниринговое подразделение в КНР, а к созданию дизайна привлекали итальянское ателье. Среди поставщиков — российские, турецкие и китайские компании.

В разработке аккумуляторной батареи и электропривода оказывают помощь предприятия госкорпорации «Росатом». Например, «Рэнера» разработает и будет производить на своей российской фабрике батарею, обеспечивающую запас хода в 500 км и адаптированную к холодному климату. Электропривод позволит разгоняться до 100 км/ч за 7–9 с.