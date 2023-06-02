Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков связал призыв Украины включить ее в НАТО с нежеланием вести переговоры
Политика
Путин призвал не допустить раскачивания ситуации внутри России
Происшествия
Мэр Донецка сообщил о смерти мужчины в результате обстрела ВСУ
Армия
Военный эксперт оценил слова Уоллеса о сокращении оружия у Европы для помощи Киеву
Спорт
Кубок Стэнли не привезут в Россию летом 2023 года
Общество
Суд отказался снять с Максима Галкина статус иноагента
Общество
Вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара в Красноярском крае
Происшествия
Две женщины погибли при обстреле Макеевки со стороны ВСУ
Политика
В Кремле заявили о необходимости переговоров с США по вопросам ДСНВ
Мир
В Москве началась встреча рабочей группы России, Армении и Азербайджана
Мир
СМИ узнали о поставках неисправного американского оружия на Украину
Мир
Блинкен заявил об открытых дверях для новых членов НАТО

Электрокар «Атом» планируют выпускать на заводе «Москвич»

0
Фото: РИА Новости/пресс-служба «Атом»
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Электромобили «Атом» российского стартапа «Кама» при участии производителя КамАЗ планируется выпускать на автозаводе «Москвич», сообщает 2 июня агентство «Интерфакс».

«У нас есть тема «Москвича». Нам нужна загрузка «Москвича». Мы рассматриваем площадку Москвы», ― заявил генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин.

Таким образом, бывший московский завод Renault может стать базой для формирования легкового подразделения КамАЗа, о создании которого ранее заявил автопроизводитель. Известно, что КамАЗ планирует выделить для легкового подразделения отдельное юрлицо в сотрудничестве с заводом «Москвич».

«Кама» ранее рассматривала бывший завод Ford в Набережных Челнах в качестве площадки, где можно запустить производство «Атомов», однако Когогин отметил, что упомянутые сборочные линии требуют инвестиций и не готовы для запуска, в отличие от «Москвича».

Теория «Атома»: российский электромобиль получил необычные двери
«Кама» показала прототип своего первого электрокара

25 мая российский стартап «Кама» показал в Москве прототип электромобиля «Атом». В серийное производство его планируют запустить в 2025 году. «Атом» позиционируется как российский проект, но у компании есть инжиниринговое подразделение в КНР, а к созданию дизайна привлекали итальянское ателье. Среди поставщиков — российские, турецкие и китайские компании.

В разработке аккумуляторной батареи и электропривода оказывают помощь предприятия госкорпорации «Росатом». Например, «Рэнера» разработает и будет производить на своей российской фабрике батарею, обеспечивающую запас хода в 500 км и адаптированную к холодному климату. Электропривод позволит разгоняться до 100 км/ч за 7–9 с.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023