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ВКС РФ нанесли групповой удар по средствам ПВО Украины

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Воздушно-космические силы (ВКС) России минувшей ночью высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования нанесли групповой удар по средствам противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом сообщил 2 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как пояснил представитель ведомства, целью удара были средства ПВО, которые прикрывают ключевые критические объекты военной инфраструктуры противника.

«Все назначенные объекты поражены», — отметил Конашенков.

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До этого, 16 мая, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу опроверг заявления Украины о том, что их система ПВО сбила российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» в количестве шести единиц. Шойгу отметил, что Россия не запускала столько «Кинжалов», сколько Вооруженные силы Украины (ВСУ) всякий раз якобы сбивают своими заявлениями.

В тот же день сообщалось, что в Киеве заблокировали онлайн-камеры, на записи которых попала работа украинской ПВО. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения. Советник командования Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат в марте этого года заявил, что на Украине планируют ввести уголовную ответственность за публикации данных о пролете беспилотников и ракет, позволяющих выявить слепые зоны ПВО.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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