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Духов день в 2023 году — история и традиции праздника

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Фото: РИА Новости/Sputnik/Виктор Толочко
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Духов день, или День Святого Духа, — это православный праздник, который отмечается в понедельник, на 51-й день после Пасхи. В 2023 году это торжество приходится на 5 июня. О том, что можно и нельзя делать в этот день и почему он считается рождением церкви — читайте в материале «Известий».

Духов день в 2023 году — что это за праздник

Духов день — это заключительный праздник в честь Святой Троицы. Он посвящен Святому Духу и всегда отмечается в понедельник. Ему предшествует Троицын день — праздник Триединого Бога: Отца, Сына и Святого Духа. Накануне празднуется Троицкая вселенская родительская суббота — день, в который традиционно поминают усопших, в первую очередь родителей.

День Святого Духа является одним из древнейших христианских праздников. В Новом Завете описывается, как на 50-й день после Воскресения Христова апостолы возносили молитвы в Иерусалиме. Вдруг дом, в котором они находились, наполнил шум, с неба сошел огонь. Языки пламени коснулись каждого из учеников Христа, и таким образом Святой Дух стал их частью.

После этого апостолы обрели способность говорить на разных языках, чтобы идти по миру и нести божественное учение в каждый его уголок. Поэтому Духов день также называют рождением церкви, ведь именно с этого момента началось ее распространение.

Духов день в 2023 году — что можно и нельзя делать

Основной составляющей любого церковного праздника является молитва и посещение храма, Духов день не исключение. С собой на службу можно взять веточку березы — одного из символов торжества — и освятить ее. Также можно сделать искреннее пожертвование нуждающимся.

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Считается, что в этот день нельзя работать и заниматься домашними делами, однако Русская православная церковь (РПЦ) этого не запрещает.

Особых церковных ограничений, в том числе поста, в этот день нет, однако запрещено сквернословить или совершать злые поступки.

Духов день в 2023 году — приметы и суеверия

Так как Духов день очень древний праздник, с ним связано множество примет и суеверий, которые не поддерживаются официальной церковью, но живут в народном сознании.

Так, существует поговорка «Не верь теплу до Духова дня». Она возникла из-за того, что на Руси считали, что после этого праздника уже не будет заморозков. Более того, люди верили, что погода в течение 40 дней после торжества будет такой же, как на Духов день.

Крестьяне также называли этот день именинами земли. Согласно поверью, в этот день земля празднует свое рождение и все цветы и травы радуются вместе с ней. В связи с этим пожилые замужние женщины «кормили» именинницу: они расстилали в поле скатерти и ели под открытым небом, разнося вокруг кусочки угощений, которые закапывались в землю. Так люди просили богатого урожая на год.

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Кроме того, в день рождения земли нельзя было пахать, сеять и проводить любые работы в поле, чтобы не обидеть именинницу в особенный день.

Молодые девушки гадали, бросая в водоемы венки. Та, чей венок остался на плаву, скоро выйдет замуж, а тем, у кого они утонули, грозили болезни и неудачи.

На Руси также верили, что в Духов день на землю выходит различная нечисть, которая может защекотать или погубить невнимательного путника. Существовало поверье, что в этот день по полям ходят русалки и орошают землю, привлекая урожай. Крестьяне чаще всего оставались дома, чтобы не попасться нечистой силе на глаза.

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