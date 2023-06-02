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«Укрэнерго» сообщила о повреждении сетей в двух областях

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Michael Brochstein
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Электросети повреждены в двух областях Украины. Об этом 2 июня сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

«Повреждены линии операторов систем распределения на Харьковщине, а также в Донецкой области, где обесточена шахта. Питание потребителей восстанавливается при условии ситуации безопасности. Новые повреждения в магистральных сетях отсутствуют», — говорится в сообщении в Telegram.

В компании также отметили, что продолжается активная ремонтная кампания на всех энергообъектах, поврежденных в осенне-зимний период.

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25 мая председатель правления компании ДТЭК «Киевские электросети» Владимир Кудрицкий сообщил, что летний сезон станет сложным периодом для украинской энергосистемы. По его словам, уже наблюдается нехватка ресурсов.

До этого, 24 мая, «Укрэнерго» прекратила экспорт электроэнергии на территорию Европейского союза. В компании тогда также призвали потребителей бережно потреблять электроэнергию в вечерние часы. «Укрэнерго» пояснила, что это необходимо для соблюдения баланса между производством и потреблением электроэнергии.

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