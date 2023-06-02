Замоскворецкий суд отклонил иск Галкина с требованием снять статус иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск телеведущего и шоумена Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) с требованием снять статус иностранного агента. Об этом 2 июня сообщили в суде.

«В удовлетворении исковых требований отказать», — огласила решение судья.

Минюст включил Галкина в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года. Тогда отмечалось, что комик имеет источник финансирования на Украине.

В суде были показаны видеозаписи артиста из соцсети, на которых он осуждает политику России и спецоперацию. Кроме того, демонстрировались видео с концертными выступлениями Галкина на политическую тему.

Как утверждает представитель шоумена, личное мнение телеведущего не может быть политической деятельностью, а выступления за рубежом нельзя считать поддержкой из иностранных источников.

Также в пятницу суд отказался снять статус иноагента с артиста Семена Слепакова (признан в РФ иноагентом) и с блогера Ильи Варламова (признан в РФ иноагентом).

В настоящее время Галкин со своей женой, певицей Аллой Пугачевой и детьми проживает в Израиле.

1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность граждан, признанных иностранными агентами. Также изменился порядок включения в этот список. Физлицо можно признать иноагентом вне зависимости от его гражданства, а в случае с юридическими лицами теперь не будут учитываться их организационно-правовые формы.