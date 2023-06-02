Эксперт спрогнозировал цены каско для аккуратных водителей и для попавших в ДТП

Цена каско для аккуратных водителей в 2023 году останется на прежнем уровне, однако для тех, кто попадал в ДТП, стоимость может вырасти — в среднем на 47%. Об этом рассказал «Известиям» 2 июня директор департамента андеррайтинга моторного страхования СК «Росгосстрах» Дмитрий Усанов.

«С одной стороны, ряд факторов указывает на то, что каско должно подорожать. Ослабление рубля, удорожание деталей, усложнение логистики их доставки приводит к увеличению стоимости ремонта и его сроков. Эти факторы могли бы повысить стоимость полиса. С другой стороны, есть факторы, которые сдерживают рост цен», — подчеркнул он.

Сдерживает увеличение стоимости, во-первых, серьезное снижение аварийности, объяснил эксперт. Так, зимой в компании зафиксировали снижение ДТП и иных страховых случаев почти на 8,5% по сравнению с зимой 2021–2022 годов. Кроме того, изменился характер аварий — они стали более «легкими», и число погибших в результате таких происшествий снижается год от года.

Говоря о причинах уменьшения количества аварий, он объяснил, что, производители стали оснащать автомобили новейшими системами активной безопасности и совершенствуется дорожная инфраструктура, фиксирующая нарушения. Также изменилась поведенческая модель автомобилистов: они всё меньше стали обращаться по мелким поводам в страховую компанию.

«Дело в том, что все страховые компании, стараясь сохранить клиентов, которые аккуратно и осторожно ведут себя на дороге, не повышают стоимость каско при пролонгации полиса для тех, у кого не было страховых случаев. База данных по ДТП стала общедоступной, и каждый страховщик может узнать историю конкретного автомобиля. Следовательно, автомобилисты стараются не обращаться в свою страховую компанию, беспокоясь о своей страховой истории не меньше чем о кредитной», — уточнил Усанов.

По его информации, в настоящее время доля клиентов без убытков на пролонгацию составляет 77,7%. В этом году стоимость полиса для водителей, не попадавших в ДТП, практически не изменится: они заплатят почти столько же, сколько и при покупке год-два-три назад, добавил эксперт.

«Однако для тех, кто всё же стал участником ДТП, цена может вырасти — в среднем на 47%. Надо понимать, что она увеличивается потому, что играет фактор накопленной за несколько лет инфляции. И оттого, что автомобилист выходит из категории «безаварийных», — обратил внимание он.

По его мнению, в следующем году ситуация будет аналогичной.

«Страховые компании практически не будут повышать тарифы для «безаварийных» водителей, которых, как мы видим, большинство. Для тех же, кто попадал в ДТП, стоимость каско может увеличиться примерно на те же 40–45%», — заключил Усанов.

Ранее, 26 апреля, сообщалось, что, согласно данным приложения InsureTech провайдера Simble, россияне начали оформлять полисы каско не только на автомобили, но и на другой транспорт. Как отмечалось, охотнее всего пользователи предпочитают страховать свою машину на парковке, самокат в движении по улицам, лыжи и сноуборды на трассе, покрытой льдом.

22 марта стало известно, что, как следует из статистики Центрального банка РФ, по итогам 2022 года россияне оформили 6 млн договоров каско — на 623 тыс. больше, чем в 2021-м.