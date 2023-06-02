Контрнаступление Украины приведет к многочисленным жертвам с ее стороны. Об этом 2 июня заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Даже такой человек, как я, имеющий всего лишь полуторагодичный опыт службы в армии, знает, что у атакующей стороны потери бывают в три раза больше, чем у обороняющейся», — сказал он порталу Index.

Орбан заявил, что до начала украинского контрнаступления необходимо сделать всё возможное для прекращения огня и начала мирных переговоров.

Ранее, 23 мая, Орбан, выступая на Катарском экономическом форуме, заявил, что Украина не сможет одержать победу в военном конфликте, и призвал к проведению мирных переговоров.

16 мая генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос заявил, что украинский президент Владимир Зеленский допустил серьезную ошибку, недооценив мощь Российской армии. Он также подчеркнул, что ошибкой стала неправильная оценка состояния Вооруженных сил (ВС) РФ, что стало причиной дальнейших неудач украинских войск на фронте.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.