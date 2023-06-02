Врач развеяла миф об аллергии на тополиный пух

Аллергия на пух — чрезвычайно редкое явление, однако он переносит на себе большую концентрацию аллергенов других цветущих трав, рассказала аллерголог-иммунолог Анастасия Браун 2 июня «Газете.Ru».

По словам врача, симптомы аллергии, возникшей при контакте с пухом, грозят только тем, кто уже знает, что у него аллергия, или тем, у кого в начальной стадии реакция на цветение злаковых трав.

Признаки и симптомы аллергической реакции стандартны: зуд глаз, ощущение сухости и песка в глазах, заложенность носа или, наоборот, водянистость, чиханье. При бронхиальной астме возникает удушье и кашель, однако это не всегда связано с аллергией на тополиный пух.

Врач рекомендует людям, у которых есть признаки и симптомы аллергии, чаще проводить влажную уборку в помещении, проветривать его после дождя или вечером, если нет ветра. После возвращения с улицы менять одежду и принимать душ, чтобы аллергены не попадали в помещение. Необходимо собирать длинные волосы, которые могут накапливать пыльцу. Также можно разместить воздухоочистители с фильтрами для задержки пыльцы там, где вы спите.

«Симптоматически пациенты могут принимать в период цветения антигистаминные препараты, которые помогают снимать симптомы проявления аллергии в моменте», — поделилась Браун.

Врач-дерматовенеролог лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказывал, что справиться с сезонной аллергией можно, не прибегая к лекарствам. Рекомендуется носить защитные маски, солнечные очки, пользоваться влажными салфетками и часто умываться.