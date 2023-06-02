Команды Месси и Роналду проведут товарищеский матч летом 2023 года

Саудовский футбольный клуб «Аль-Насра» встретился на поле в товарищеском матче с французским «Пари Сен-Жерменом» (ПСЖ) 25 июля в Японии. Об этом сообщает пресс-служба ПСЖ 2 июня.

«Летний тур 2023 года продлится с 22 июня по 2 августа. Парижане сыграют три матча: 25 и 28 июля в Осаке против [саудовского ФК] «Аль-Насра», [японского ФК] «Сересо Осако» и 1 августа против миланского «Интера», — говорится в сообщении клуба.

Таким образом, вероятно, что аргентинский футболист Лионель Месси, который играет в «Пари Сен-Жермене», встретится с португальцем Криштиану Роналду из «Аль-Насра» в ходе этого товарищеского матча.

Так, за ПСЖ с лета 2021 года играет Месси, а за саудовский «Аль-Наср» с декабря 2022 года Роналду.

Последняя встреча легендарных футболистов состоялась в январе 2023 года. Тогда победу одержал парижский клуб со счетом 5:4. Месси забил один гол, на счету Роналду было два мяча.

Ранее в этот день стало известно, что Роналду заявил о намерении продолжить играть за саудовский клуб в следующем сезоне. По его словам, в следующие пять лет саудовская лига войдет в пятерку лучших в мире. В настоящий момент контракт с 37-летним игроком рассчитан до лета 2025 года.

Вместе с тем его коллеге Месси американский ФК «Интер Майами» предложил контракт на €200 млн. Американский клуб давно интересуется Месси, к тому же у Месси там есть дом, который облегчил бы адаптацию.