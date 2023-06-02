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Студенты начали отмывать остановки в Биробиджане

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Остановочные комплексы начали отмывать в Биробиджане, к работе привлекли городских студентов. Об этом заявил мэр города Максим Семенов.

По его словам, которые приводит ИА ЕАОMedia, специалисты компании «Облэнергоремонт плюс» украсят цветами улицы столицы Еврейской автономной области. Работы уже провели в скверах Победы и Дружбы, на Арбате и привокзальной площади.

Как отмечает издание, в городе ежедневно ведется уборка. Коммунальщики подметают дороги и тротуары, окашивают вдоль них траву, убирают мусор с зеленых зон, подрезают ветки.

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