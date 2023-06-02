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Объявлены победители журналистского конкурса имени Владимира Сунгоркина

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Фото: «Вестник Ополья»
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Участники конкурса — от Калининграда до Дальнего Востока — прислали в адрес «Комсомольской правды» интересные и познавательные материалы на различные темы: истории о людях, о буднях тружеников, о ветеранах и экологических проблемах, о туристической привлекательности своих регионов, о героях СВО, жизни новых регионов России и т.д.

Первое место заняла Светлана Матвеева, старший литературный сотрудник районной общественно-политической газеты «Вестник Ополья» города Юрьев-Польский Владимирской области. Ее материал «Мы в ответе за тех, кого приручили» о спасении птенца Карлуши никого не оставил равнодушным. Отметим, что Светлана много пишет на социальные темы, не обходит стороной проблемы конкретных людей.

Второе место мы отдали Марку Гуляеву, журналисту издания KP40.RU («Калужский перекресток»). Вот начало его трилогии о непростой поездке в Донбасс: «Он преодолел почти три тысячи километров пути в обе стороны, побродил по развалинам Мариуполя, чудом избежал ракетного прилета вражеской артиллерии, скатался на «передок», где его на прощание так крепко обняли, что он чуть не задохнулся. А еще передал нашим воинам хранимые как зеницу ока детские письма, написанные учениками калужских лицеев № 36 и 48. Но с грустью осознал: общество по-прежнему крепко спит в уютной колыбели».

Третье место досталось Александру Олексюку, журналисту издания «Хорошие новости» Челябинской области. В спецпроекте «Другая медицина» Александр рассказал о первой в России поликлинике для бездомных людей.

Победитель получит денежную премию в размере 100 тыс. рублей, обладатели второго и третьего места — по 50 тыс. рублей. К слову, участие в конкурсе дает молодым журналистам шанс на стажировку и работу в «Комсомольской правде».

Напомним, медиагруппа «Комсомольская правда» объявила новый профессиональный конкурс для молодых региональных журналистов в память о своем знаменитом главном редакторе KP.RU Владимире Сунгоркине, выдвинув ряд несложных условий. Возраст участников от 18 до 40 лет, заявитель должен работать штатно или внештатно в печатном/интернет-СМИ за пределами Москвы и Московской области. Оценивали работы участников авторитетные редакторы и журналисты «Комсомольской правды» во главе с генеральным директором, главным редактором медиагруппы Олесей Носовой.


«Мы хотим, чтобы «Комсомолка», какой ее сделал Владимир Николаевич, стала взлетной полосой для талантов из российской глубинки. Нам нужны свежие, молодые силы, мы готовы их искать, учить и давать путевку в жизнь», — отмечает генеральный директор, главный редактор медиагруппы Олеся Носова.

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