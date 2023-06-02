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В Москве подготовили пригородные поезда к летнему сезону

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Фото: АО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ППК»
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Специалисты Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) обследовали 228 собственных электропоездов. Об этом заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил в пятницу, 2 июня.

В ЦППК проверили все системы для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров. Такие работы проводят ежегодно перед летним сезоном.

«Поезда ЦППК ежедневно перевозят около 1,6 млн людей. Специалисты проверили системы кондиционирования, вентиляции, видеонаблюдения и связи, освещение салонов и тамбуров», — цитирует чиновника телеканал «360».

Специалисты уделили особое внимание работе систем климат-контроля и противопожарной безопасности, что очень важно в летний период.

Также они оценили функционирование систем торможения и управления поездом и внешнее состояние составов. Была проведена диагностика механического и электрического оборудования, контрольно-измерительных приборов подвижного состава. Проверили работу системы освещения салонов и тамбуров, сигнальных ламп, прожекторов и буферных фонарей.

Гендиректор компании Иван Конев подчеркнул, что проверки проводят не только в преддверии летнего сезона. Специалисты регулярно следят за системами климат-контроля и противопожарной безопасности, пишет «Москва 24».

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Ранее, 13 мая, Ликсутов сообщил, что основные работы по реконструкции электродепо «Красная Пресня» в Москве планируется завершить до конца 2023 года.

По его словам, электродепо «Красная Пресня» обслуживает поезда «Москва-2020» Кольцевой линии метро, передает агентство городских новостей «Москва». На данный момент почти завершены работы в главном корпусе для стоянки и ремонта поездов. Помимо этого, специалисты продолжают масштабную программу по замене путей.

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