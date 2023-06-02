В Краснодаре стартует сезон кино под открытым небом

Сезон кинопоказов на свежем воздухе стартует в Краснодаре. Первые сеансы в рамках акции «Кино нашего двора» пройдут в ближайшие дни, сообщает пресс-служба городской администрации.

Фильмы будут демонстрировать по адресу улица Игнатова, 67. Первый показ запланирован на пятницу, 2 июня. Перед сеансом с вокальными номерами выступит певица Ула Диринг. Мероприятие начнется в 20:00.

В субботу, 2 июня, кино покажут на площадке возле жилого комплекса «Оникс» на улице Российской, 267, корпус 1. В 20:00 показ откроют выступления молодежных творческих коллективов.

Посмотреть фильмы и выступления артистов могут все желающие. Голосование за фильмы проходит в официальном сообществе акции в соцсети «ВКонтакте», отмечает ИА KrasnodarMedia.

Акция «Кино нашего двора» проходит в Краснодаре с 2010 года. Организатором выступает управление по делам молодежи администрации города.