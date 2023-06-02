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Названа причина роста стоимости нефти Brent

Эксперт Шатов: цена на нефть растет на оптимизме, что удалось предотвратить дефолт в США
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Фото: Global Look Press/Fang Dongxu/Cfoto
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На рост стоимости нефти Brent повлияло достигнутое соглашение между демократами и республиканцами в США о повышении потолка госдолга, которое, как предполагается, поможет предотвратить дефолт в стране. Об этом рассказал «Известиям» 2 июня партнер Capital Lab Евгений Шатов.

Согласно данным сайта лондонской биржи ICE, на 13:00 стоимость Brent достигла $75,2 за баррель. Ранее, 31 мая, сообщалось, что цена нефти этой марки опускалась до $72 за баррель впервые с начала того же месяца.

«Накануне было достигнуто соглашение между демократами и республиканцами о повышении потолка госдолга. Это положило конец длительному противостоянию двух партий и позволило рынкам выдохнуть, так как дефолт в США отменяется. Нефть растет на оптимизме, что удалось предотвратить дефолт крупнейшего в мире потребителя нефти», — объяснил Шатов.

По его словам, в настоящее время внимание рынка смещается на встречу министров ОПЕК+ и их союзников, которая состоится 4 июня. Члены картеля находятся в затруднительном положении, добавил эксперт.

«С одной стороны, мировые запасы нефти сокращаются, после того как вступили в силу последние ограничения добычи странами ОПЕК+, а с другой стороны, экономические данные из Китая свидетельствуют о более медленном восстановлении экономики страны, чем ожидалось ранее. Вероятнее всего, на ближайшем заседании страны не будут вводить новые ограничения и какое-то время понаблюдают за тем, как предыдущие ограничения влияют на рынок», — предположил он.

При этом, по его прогнозу, серьезных резких колебаний цен на нефть в ближайший месяц не ожидается.

«Вероятнее всего, стоимость нефти марки Brent будет находиться в диапазоне $73–75 за баррель», — считает Шатов.

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Сенат конгресса США полного состава одобрил 1 июня законопроект о повышении потолка госдолга с целью предотвращения дефолта в стране. Днем ранее его приняла палата представителей полного состава.

Общий государственный долг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн. Минфин страны в начале мая предупредил, что страна может оказаться без средств, чтобы погасить платежи, в случае если потолок госдолга не будет увеличен.

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