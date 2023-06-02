Полиция задержала под Тюменью перевозившую наркотики в рыбе пенсионерку

В Тюменской области задержали женщину, перевозившую в рыбе 41 сверток с наркотическими веществами. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщило управление Министерства внутренних дел России по Тюменской области.

На трассе Екатеринбург – Тюмень сотрудниками полиции в ходе досмотра автомобиля Lada Granta было обнаружено около 800 г наркотических средств, спрятанных в рыбе.

«В ходе досмотра транспортного средства полицейские обнаружили картонную коробку в которой лежали полиэтиленовые пакеты с рыбой. В карасях оперативники обнаружили 41 сверток, обмотанный полимерной лентой», — говорится в сообщении ведомства.

По результатам досмотра была задержана женщина 1953 года рождения, уже судимая ранее за преступления, связанные с наркотиками. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, в качестве меры пресечения женщине был назначен домашний арест.

Ранее, 13 апреля, МВД сообщило о задержании в Нижнем Тагиле женщины, замаскировавшей домашнюю кошку под грудного ребенка при помощи одежды, чтобы прятать по городу наркотики.

Женщина подозревается в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере (ст. 228.1 УК РФ). Также возбуждено дело по ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению»).