Газоносность пластов подтвердили на юге Ковыктинского месторождения

В Иркутской области подтверждена газоносность южных флангов Ковыктинского газоконденсатного месторождения (ГКМ). Об этом сообщает пресс-центр ООО «Газпром недра».

Испытание очередной разведочной скважины проводилось в восточной части Чиканского лицензионного участка на границе с Ковыктинским и Хандинским участками недр. Оно подтвердило газоносность пробуренных пластов.

«При испытании скважины удалось достигнуть значительного увеличения ее продуктивных характеристик. Геологоразведочные работы подтвердили высокие перспективы флангов (краевых зон) Ковыктинского ГКМ», — говорится в сообщении.

Ковыктинское ГКМ расположено в границах Ковыктинского, Хандинского и Чиканского лицензионных участков. Является опорным для Иркутского центра газодобычи, по категории запасов относится к уникальным. Освоение месторождения началось в 2011 году, добыча газа — в 2022-м. Проектная мощность по добыче составляет 27 млрд кубометров газа в год, уточняет издание «Нефть и капитал». Ковыктинский газ поступает в новый участок «Силы Сибири» Ковыкта – Чаянда протяженностью 804 км.