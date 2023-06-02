Жителя Мордовии осудили за обман пенсионеров в Тамбове

В Тамбове вынесен приговор в отношении 23-летнего мужчины, которого признали виновным в обмане пенсионеров. Житель Мордовии обогатился на 490 тыс. рублей.

По данным суда, злоумышленник звонил потерпевшим и представлялся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщал пожилым людям, что их родственники якобы попали в ДТП. Потерпевшие соглашались отдать деньги, чтобы уладить проблему. Об этом пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Мужчина приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В Липецкой области местные жители за два дня отдали мошенникам порядка 9 млн рублей. Наибольший ущерб понесла жительница Ельца. Ей предложили работу с обязательным инвестированием денежных средств. Потерпевшая перешла по ссылке от «работодателя» и дала доступ к расчетным счетам. В течение месяца с ее счетов списали 5,39 млн рублей.