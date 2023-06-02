Приморье полностью выполнило план по посадке картофеля

Сельхозпроизводители Приморского края полностью выполнили план по посадке картофеля, посадив за сезон 3,2 тыс. га этого овоща. Такие цифры озвучило региональное правительство.

По данным краевого минсельхоза, больше всего картошки посадили аграрии Октябрьского муниципального округа — 836 га. В свою очередь фермеры Уссурийского городского округа засеяли картофелем 782 га, тем самым перевыполнив план.

Первый урожай крестьяне начнут собирать в сентябре, пишет ИА UssurMedia. Также издание отмечает, что в этом году приморским картофелеводам и овощеводам направят 140 млн рублей субсидий.