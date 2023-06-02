Поселение Кинтшемлухт 1 признали объектом культурного наследия в Заполярье

Поселение Кинтшемлухт 1 включили в перечень выявленных объектов культурного наследия в Мурманской области. Его взяли под государственную охрану.

По данным ИА «Би-порт», поселение было обнаружено в 2022 году во время археологической экспедиции под руководством археолога Евгения Колпакова. У залива Кинтшемлухт озера Имандра обнаружены пять каменных выкладок. По предварительной информации, объект датируется 1000–1900 гг. н.э.

Во время раскопок найден 21 артефакт, в том числе 13 фрагментов бронзовых изделий. Фрагменты наземной конструкции не обнаружены. В аннотации полевых работ отмечается, что поселение Кинтшемлухт 1 является вторым известным саамским памятником с каменными прямоугольными очагами в Мурманской области. Второй памятник находится на Верхнем Чалмозере в Ковдорском районе.

Объект будет находиться под государственной охраной до принятия решения о включении его в единый государственный реестр объектов культурного наследия.