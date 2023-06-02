В Чите запретили срубать деревья под корень

В Чите деревья перестанут срубать до основания и превращать в столбы. Распоряжение о запрете выдачи порубочных билетов с несколькими исключениями подписал исполняющий обязанности главы города Андрей Гренишин. Соответствующий документ имеется в распоряжении редакции «Чита.Ру».

Теперь комитету городского хозяйства разрешается полностью срубать только нежизнеспособные и аварийные деревья. Речь идет о тех случаях, когда дерево представляет угрозу жизни, здоровью, имуществу физических и юридических лиц или препятствует обеспечению бесперебойной работы инженерных коммуникаций.

При этом обрезка сухих веток в рамках санитарной обработки продолжится. Контролировать исполнение будет руководитель контрольной инспекции администрации Читы Станислав Пустовойт, отмечает ИА ChitaMedia.

В конце мая сообщалось, что проезжую часть и тротуары отремонтируют на улице Бутина в Чите. Работы ведутся на отрезке от железнодорожного вокзала до пересечения с улицей Новобульварной.