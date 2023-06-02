Движение на ростовской дороге ограничили из-за разлива нефтепродуктов

В Ростовской области ограничено движение транспорта на дороге Таганрог – село Федоровка, на участке км 17+180 – км 39+100. Меры действуют с пятницы, 2 июня.

Rostovgazeta со ссылкой на региональный минтранс пишет, что причиной введения ограничений является разлив нефтепродуктов на проезжей части. Они будут действовать до момента устранения причины.

Как именно произошел разлив нефтепродуктов, ведомство не уточняет.

В середине мая сообщалось, что в Новочеркасске Ростовской области автомобиль российского певца Александра Розенбаума попал в ДТП. По словам помощницы артиста Ольги Титовой, ничего серьезного не произошло. На машине музыканта осталась только царапина, а самого исполнителя в момент аварии в салоне авто не было.