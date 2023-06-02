Автомобилист насмерть сбил медведя на трассе под Красноярском

Неизвестный водитель насмерть сбил медведя на трассе в Емельяновском районе под Красноярском, сообщает в пятницу, 2 июня, ИА KrasnoyarskMedia.

Инцидент произошел в ночь на 1 июня на 765-м км трассы Р-255 «‎Сибирь»‎. Автомобилист наехал на косолапого и скрылся с места ДТП. От полученных травм животное скончалось на месте.

Личность водителя устанавливается, рассказали в Госавтоинспекции. Ему грозит штраф в размере 80 тыс. рублей за ущерб природе и лишение прав на срок до 1,5 года или арест на срок до 15 суток.

В конце апреля медвежонка-сироту спасли на трассе под Новосибирском. Предположительно, его мать убили охотники, иначе медведица бы нашла своего ребенка.