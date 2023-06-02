В Москве пассажир метро разбил ногой турникет на станции «Южная»

В Москве пассажир метро разбил ногой створку турникета, не дождавшись срабатывания механизма. Инцидент произошел в пятницу, 2 июня, на станции «Южная», сообщили в столичной прокуратуре.

«36-летний мужчина, находясь в южном вестибюле станции метро «Южная», из хулиганских побуждений нанес один удар ногой по стеклянной створке турникета, работающего на выход, приведя ее в полную непригодность», — говорится в Telegram-канале ведомства.

На опубликованных прокуратурой кадрах видно, как мужчина пинает ногой створку, после чего спокойно проходит через другой турникет.

Хулигана задержала полиция. Ему грозит уголовная ответственность за порчу имущества и штраф, покрывающий расходы на ремонт.

14 апреля сообщалось, что в Москве пассажирку метро обязали выплатить штраф за нападение на контролера при попытке пройти через турникет без билета.

Девушку остановили на станции метро «Аннино». Контролеры попросили ее предъявить документы, чтобы оформить постановление о правонарушении. В этот момент безбилетница повела себя агрессивно и ударила одну из сотрудниц. Ей выписали штраф 50 тыс. рублей.