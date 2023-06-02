Сотни домов подтопило в половодье в Волгоградской области

В Волгоградской области в Калаче-на-Дону во время половодья подтопило порядка 200 домов. Стены зданий покрылись трещинами. Вода не дает людям привести в порядок свои огороды, пишут местные жители с соцсетях.

По их словам, во время прокладки Волго-Донского судоходного канала и Цимлянского водохранилища, чтобы предотвратить затопление, на озерах Кондал и Гусиха построили дамбу и гидротехнические сооружения. Ранее воду регулярно сбрасывали на насосных станциях этих водоемов. А в этом году по неизвестным причинам это происходило гораздо реже.

ИА «НовостиВолгограда.ру» напоминает, что в Калаче-на-Дону в начале апреля набережная ушла под воду. Ее строительство планировалось завершить в этом году. Причиной подтопления стал паводок. Строительство набережной обошлось в 100 млн рублей.