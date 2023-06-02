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Трое детей пострадали в результате ДТП в Чувашии

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Фото: ГИБДД РФ
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Четыре человека, из которых трое детей, пострадали во время ДТП в Чувашии. Об этом 2 июня сообщила Госавтоинспекция по республике.

«В 3 утра на 42-м км автодороги А-151 при выезде из города Канаша водитель автомобиля Volkswagen Passat совершил столкновение со стоящим на обочине автомобилем ВАЗ-2107. От удара Volkswagen Passat загорелся (установлено газобалонное оборудование)», — сообщил Telegram-канал ведомства.

В Госавтоинспекции отметили, что водитель был трезв.

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Накануне, 1 июня, сообщалось, что во Владивостоке в результате массового ДТП погибли две 17-летние пассажирки иномарки. 19-летний водитель Nissan Tiida, не имеющий водительского удостоверения, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Corolla Axio, а затем с Honda Fit. В результате аварии две его несовершеннолетние пассажирки скончались на месте, сам водитель иномарки госпитализирован.

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