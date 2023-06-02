Новая партия вакцины против кори поступила в Карелию

Партия вакцины против кори поступила на территорию Карелии. Прививки смогут поставить до 8,2 тыс. человек.

По словам министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова, 7 тыс. доз препарата предназначены для плановой вакцинации. Медики прививают детей в возрасте от одного года до шести лет. Также в плановом порядке принимают граждан до 18 лет, которые ранее не были привиты против кори. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

Еще 1,2 тыс. доз предназначены для лиц из группы риска. Пройти вакцинацию желательно лицам до 55 лет, которые не прививались и не болели корью.

Ранее сообщалось, что карантин по кори ввели в одной из больниц Красноярска. Всего в регионе с начала года выявлено 40 случаев болезни.