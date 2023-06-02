Старовойт: несколько домов получили повреждения при атаке беспилотников ВСУ в Курске

Несколько домов были повреждены при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курске. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«В результате атаки украинскими беспилотниками сегодня ночью в Курске был поврежден подъезд многоэтажного дома и еще несколько частных домов» — написал он в Telegram-канале.

По информации Старовойта, в результате атаки никто не пострадал. Власти завершают просчеты стоимости ущерба, всем жителям быстро окажут помощь, заверил губернатор.

Он также выразил благодарность расчетам противовоздушной обороны (ПВО) за проделанную работу.

Последствия разрушений снял корреспондент «Известий». На кадрах видны повреждения подъезда многоквартирного дома.

Ранее, 1 июня, стало известно, что украинский беспилотник сбросил боеприпас на подстанцию в селе Гоголевка Курской области. Жители населенного пункта остались без электричества. Последствия происшествия ликвидируют аварийные бригады.

27 мая Старовойт сообщил о гибели мирного жителя в результате обстрела со стороны Украины. Он выразил соболезнования семье погибшего и пообещал оказать помощь.

До этого, 18 мая, сообщалось, что два человека пострадали при атаке украинского беспилотника. Старовойт рассказал, что дрон сбросил взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково.

1 апреля на крышу Дома культуры в селе Дроновка Курской области было сброшено взрывное устройство с беспилотного летательного аппарата. Обошлось без пострадавших. Осколками были «нанесены незначительные повреждения окон и фасадов расположенных рядом зданий».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.