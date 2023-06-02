Девять человек погибли в ходе протестных акций в Сенегале

В Сенегале в ходе протестных демонстраций погибли девять человек. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщил портал Senego со ссылкой на заявления министра внутренних дел Сенегала Антуана Диома.

Диом во время пресс-конференции сообщил, что, по предварительным данным, во время протестных демонстраций в Дакаре и Зигиншоре погибли девять человек. Однако причины и обстоятельства смерти названы министром не были, сообщает портал.

Также министр объявил о приостановке доступа к ряду социальных сетей и приложений, чтобы не допустить распространение призывов к восстанию, говорится в материале.

Причиной протестных акций, по мнению портала, стало осуждение Усмана Сонко — политического оппонента Диома и лидера оппозиционной партии «Африканские патриоты Сенегала за труд, этику и братство».

Сонко был приговорен к двум годам лишения свободы и лишен права баллотироваться на президентских выборах в 2024 году.