Власти Ижевска отказались от салюта в День города

В Ижевске в этом году 12 июня, в День города и День России, не будет салюта. Об этом сообщил и.о. замглавы городской администрации по социальной политике Дмитрий Чистяков.

Отказ в проведении салюта он объяснил «понятными причинами», отмечает udm-info.ru. Также Чистяков попросил жителей Ижевска отнестись с пониманием к мерам безопасности на мероприятиях, которые будут проводиться на площадках в этот день.

Вместо салюта горожане смогут посетить концерт Олега Газманова на главной площади Ижевска. Агентство напоминает, что организация этого концерта может обойтись бюджету города в 2,5 млн рублей.

ИА «Сусанин» пишет, что в День города в Ижевске на центральной площади у ДК «Металлург» будет организована выставка кастомизированных автомобилей «Арт-парковка».

Посетителям выставки, в частности, расскажут, как расписывать машины. Горожанам продемонстрируют такие техники рисунка, как пинскрайпинг, граффити, аэрография и каллиграфия. Всего же на выставке представят восемь машин и один скутер.