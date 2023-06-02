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Врио губернатора Анохин: два БПЛА атаковали объекты ТЭК в Смоленской области

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В Смоленской области два беспилотника атаковали объекты топливно-энергетического комплекса. Об этом 2 июня сообщил врио губернатора региона Василий Анохин.

«Сегодня около 3 часов ночи в деревне Пересна Починковского района и в деревне Дивасы Смоленского района двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса», — написал он в Telegram.

Глава региона отметил, что пострадавших и критических повреждений нет. Оперативные службы области работают на месте для устранения последствий.

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Накануне украинский беспилотник сбросил боеприпас на подстанцию в селе Гоголевка Курской области. Жители населенного пункта остались без света. Последствия происшествия ликвидируют аварийные бригады.

Утром 30 мая несколько зданий в Москве и Московской области были атакованы беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). По данным Минобороны РФ, при атаке было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), еще пять сбиты зенитным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

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