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Премьер Венгрии Орбан призвал не допускать контрнаступления армии Украины

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Необходимо не допустить контрнаступления украинской армии, потому что оно приведет только к новым жертвам конфликта, в первую очередь со стороны Украины. Об этом 2 июня сообщил в эфире радиостанции Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его мнению, до начала контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимо сделать всё возможное для прекращения огня и начала переговоров о мире.

Орбан отметил, что наступление может стать «кровавой бойней», и напомнил, что со стороны атакующей стороны потери в живой силе в три раза выше, чем у обороняющихся войск.

В мае министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что Венгрия подвергается нападкам на международной арене на фоне стремления к миру на Украине и нежелании способствовать эскалации украинского конфликта.

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24 мая в Киеве заявили о начале отдельных операций в рамках контранаступления. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк отметил, что наступательные действия на разных участках фронта ведутся уже несколько дней.

Ранее, 23 мая, Орбан заявлял, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией. По его мнению, нужно прекратить огонь и приступить к началу мирных переговоров.

В тот же день российский военнослужащий рассказал «Известиям» о провале контрнаступления ВСУ в Луганской Народной Республике (ЛНР). По его словам, российские силы не дают боевикам перехватить инициативу.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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