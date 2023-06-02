Пляжный сезон стартовал в Великих Луках

В Великих Луках (Псковская область) начался пляжный сезон. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на администрацию города.

На протяжении всего сезона на пляже будут дежурить спасатели. Кроме того, на территории установили скамейки, урны, раздевалки и солнцезащитные зонтики. Готовность пляжа проверили специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, дежурство спасателей обеспечено с 1 июня по 31 августа на городском пляже в Пскове. По словам руководителя управления городского хозяйства Александра Грацкого, в рамках муниципального контракта уже выполнено водолазное обследование акватории, проведена рекультивация песчаного покрытия, установлены буйки и раздевалки. Об этом пишет Псковская лента новостей. В дальнейшем городские власти намерены проработать вопрос модернизации существующего городского пляжа и создания новых.