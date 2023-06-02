Реклама
Прямой эфир
Мир
Китай заявил о стремлении Москвы, Киева и ЕС к урегулированию украинского кризиса
Армия
В Херсонской области обнаружили три тайника ВСУ с боеприпасами
Мир
Премьер Венгрии Орбан рассказал о своих молитвах за победу Эрдогана
Общество
Скончался заслуженный артист РФ Валерий Громовиков
Происшествия
Украинские войска обстреляли Макеевку и пригород Донецка из РСЗО
Общество
Суд отказался снять с Максима Галкина статус иноагента
Общество
Вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара в Красноярском крае
Происшествия
Две женщины погибли при обстреле Макеевки со стороны ВСУ
Происшествия
ВСУ ударили по больничному городку в Розовке Запорожской области
Происшествия
Очевидцы сообщили о взрывах в Бердянске Запорожской области
Мир
Кличко поддержал снос памятника Александру Пушкину в Киеве
Мир
Блинкен заявил об открытых дверях для новых членов НАТО

Пляжный сезон стартовал в Великих Луках

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Великих Луках (Псковская область) начался пляжный сезон. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на администрацию города.

На протяжении всего сезона на пляже будут дежурить спасатели. Кроме того, на территории установили скамейки, урны, раздевалки и солнцезащитные зонтики. Готовность пляжа проверили специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, дежурство спасателей обеспечено с 1 июня по 31 августа на городском пляже в Пскове. По словам руководителя управления городского хозяйства Александра Грацкого, в рамках муниципального контракта уже выполнено водолазное обследование акватории, проведена рекультивация песчаного покрытия, установлены буйки и раздевалки. Об этом пишет Псковская лента новостей. В дальнейшем городские власти намерены проработать вопрос модернизации существующего городского пляжа и создания новых.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023